Koronavirüs önlemlerinden kaçmak için uçakta 160 kişilik düğün yaptılar

Hindistan'da bir çiftin Koronavirüs önlemlerinden kaçarak düğün yapabilmek için bir uçak tutup 160'dan fazla kişi davet ettiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda çift ve konuklarının uçağın içinde kutlama yaptığı görülüyor.

Uçağın kalkış yaptığı belirtilen Tamil Nadu eyaletinde geçen haftalarda düğünleri 50 kişiyle sınırlayan yeni bir düzenleme yürürlüğe sokulmuşu.

Sivil Havacılık Genel Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada uçuşta görev yapan SpiceJet yetkililerinin görevden alındığı belirtildi.

SpiceJet sözcüsü, Madurai'dan Bangalor'a giden uçağın seyahat acentesi aracılığıyla düğün sonrası seyahati için tutulduğunu söyledi. Sözcü, yolcuların Covid-19 önlemleri konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

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25/05/2021 15:53