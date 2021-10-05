Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 235 milyon 906 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 818 bine ve iyileşenlerin sayısı 212 milyon 827 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 524 bini, Hindistan'da 33 milyon 850 bini, Brezilya'da 21 milyon 468 bini ve İngiltere'de 7 milyon 934 bini geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi tarafından muafiyet talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, Covid-19 aşısı oldu.

Hindistan hükümetinin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Belçika'da salgın kısıtlamalarının bakanlık kararnamesi yerine parlamentonun onayıyla uygulanmasını öngören kanun yürürlüğe kondu.

Covid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Covid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA ayrıca, Covid-19'un tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun yetişkinlere uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 salgınından çıkarken, ekonomik toparlanmayı desteklemek için vergilerin artırılabileceğini söyledi.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında Covid-19 aşılarını tamamlamayan 3 muhafızın görevleri askıya alınırken, aşı olmak istemeyen 3 asker de birlikten ayrıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkesinde Covid-19 salgınında son durumun, "aşırı derecede gergin" olduğunu söyledi.

Senegal'de Mart 2020'de başlayan Covid-19 salgınında, 2 ile en düşük günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

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05/10/2021 09:22