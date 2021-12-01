Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı

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01/12/2021

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Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı

ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek topladığı koronavirüs yardım paraları ile kendisine Lamborghini araç dahil lüks alımlar yapan bir kişiye, 9 yıl hapis cezası verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price’ın COVID-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.

Lee’nin COVID-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1.6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.

Mahkeme belgelerine göre Price, başvurularda belgeler sunulmadan önce ölen bir kişinin adını kullandı.

Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Lee’nin çektiği 1.6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.

01/12/2021 09:01
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TAGS: Koronavirüs, yardım paraları, Lamborghini
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