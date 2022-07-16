Koronavirüse ikinci kez yakalanmak mümkün mü? Dr. Siber Yanıtladı

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Covid-19 geçiren kişilerin tekrar bulaşma riskinin olup olmadığı sorusunu yanıtladı. Sibel Siber, Covid-19 enfeksiyonu geçiren bir kişinin tekrardan bulaşma riskinin olduğunu vurguladı. Maskenin en önemli koruyucu olduğuna dikkat çeken Siber, "1 ayın içinde 2. kez enfeksiyona yakalanan hastalarımızı görüyoruz." dedi.

Siber'in açıklamasının tamamı şöyle:

"En sık karşılaştığımız sorulardan biri "Covid enfeksiyonu geçirdim. Tekrar bulaşabilir miyim? Ne kadar süre sonra bulaşma riskim var?" sorusudur. Covid 19 enfeksiyonu geçiren bir kişi maalesef tekrar bulaşabilir. İkinci kez bulaşma riski, hastalıktan en erken 12 hafta sonra olarak tespit edilmişken şimdi bu son varyanttan sonra 4 haftaya düşmüştür. Biz de 1 ayın içinde 2.kez enfeksiyona yakalanan hastalarımızı görüyoruz. O nedenle maske yine en önemli koruyucu..."

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16/07/2022 12:52