Koronavirüse karşı bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz?

Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzu virüsler, toksinler ve bakteriler dahil olmak üzere istilacı patojenlere karşı sürekli olarak koruyan karmaşık bir hücre, süreç ve kimyasallar koleksiyonundan oluşur. Bağışıklık sisteminizi yıl boyunca sağlıklı tutmak, enfeksiyon ve hastalıkları önlemenin anahtarıdır.

Beslenmeye dikkat!

Besleyici gıdalar tüketerek, yeterli süre uyuyarak ve egzersiz yaparak sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin en önemli yoludur.

Ayrıca araştırmalar, belirli vitaminler, mineraller, şifalı bitkiler ve diğer maddelerle takviyenin bağışıklık tepkisini iyileştirmeye ve potansiyel olarak hastalığa karşı koruma sağlamaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Bununla birlikte, bazı takviyelerin aldığınız reçeteli veya reçetesiz satılan ilaçlarla etkileşime girebileceğini unutmayın. Bazıları belirli sağlık koşullarına sahip kişiler için uygun olmayabilir. Herhangi bir takviyeye başlamadan önce bir sağlık uzmanından destek almanız çok önemlidir.

D vitamini, bağışıklık sisteminizin sağlığı ve işleyişi için gerekli olan yağda çözünen bir besindir. Bağışıklık savunmanızın önemli parçaları olan beyaz kan hücreleri olan monositlerin ve makrofajların patojenlerle savaşan etkilerini artırır ve bağışıklık tepkisini artırmaya yardımcı olan iltihabı azaltır. D vitamini çoğu kişide eksiktir. Aslında, düşük D vitamini seviyeleri, grip ve alerjik astım dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları riskinin artmasına da neden olur. D vitamini bağışıklık fonksiyonu için gereklidir. Bu vitaminin sağlıklı seviyeleri, solunum yolu enfeksiyonları riskinizi düşürmenize yardımcı olabilir.

Çinko

Çinko, bağışıklık sisteminizi güçlendirmesi amaçlanan pastiller gibi takviyelere ve diğer sağlık ürünlerine yaygın olarak eklenen bir mineraldir. Bunun nedeni çinkonun bağışıklık sistemi işlevi için gerekli olmasıdır.

Çinko, immün hücre gelişimi ve iletişimi için gereklidir ve inflamatuar yanıtta önemli bir rol oynar. Çinko ayrıca vücuttaki doku bariyerlerini özel olarak korur ve yabancı patojenlerin girmesini önlemeye yardımcı olur. Bu besin maddesindeki bir eksiklik, bağışıklık sisteminizin düzgün çalışma yeteneğini önemli ölçüde etkiler ve bu da zatürre dahil olmak üzere enfeksiyon ve hastalık riskinin artmasına neden olur. Çinko takviyesi, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korunmaya yardımcı olabilir ve bu enfeksiyonların süresini azaltabilir.

C vitamini

C vitamini, bağışıklık sağlığındaki önemli rolü nedeniyle enfeksiyona karşı korunmak için alınan belki de en popüler takviyedir. Bu vitamin, çeşitli bağışıklık hücrelerinin işlevini destekler ve enfeksiyona karşı koruma yeteneklerini artırır. Ayrıca, eski hücreleri temizleyerek ve yenileriyle değiştirerek bağışıklık sisteminizin sağlıklı kalmasına yardımcı olan hücresel ölüm için de gereklidir. C vitamini ayrıca, serbest radikaller olarak bilinen reaktif moleküllerin birikmesiyle oluşan oksidatif stresin neden olduğu hasara karşı koruma sağlayan güçlü bir antioksidan işlevi görür. Oksidatif stres, bağışıklık sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve çok sayıda hastalıkla bağlantılıdır.

C vitamini bağışıklık sağlığı için hayati öneme sahiptir. Bu besini takviye etmek, soğuk algınlığı da dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, bu takviyeler bağışıklık sağlığı için küçük bir fayda sağlasa da, sağlıklı bir yaşam tarzının yerine kullanılmamalıdır.

Besin açısından yoğun, dengeli bir beslenme hedeflemek, yeterince uyumak, düzenli fiziksel aktivitede bulunmak ve sigara içmemek (veya sigara içiyorsanız bırakmayı düşünmek), bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmanın ve şansınızı azaltmanın en önemli yollarından bazılarıdır.

Bir takviyeyi denemek istediğinize karar verirseniz, bazı takviyeler belirli ilaçlarla etkileşime girebileceği veya bazı insanlar için uygun olmadığı için önce bir sağlık uzmanıyla konuşun.

Ayrıca, bazıları antiviral özelliklere sahip olsa bile, bunların herhangi birinin COVID-19'a karşı koruma sağlayabileceğine dair hiçbir bilimsel kanıt olmadığını unutmayın.

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28/09/2021 15:01