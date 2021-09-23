Koronavirüse karşı etkili ilacın adını açıkladılar!

Dünya 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse çare arıyor. Aşıların yanı sıra ilaç geliştirmek için zamana karşı yarış sürerken ABD'den ezber bozan bir sonuç geldi.

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen, dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 5 milyona yakın cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı ve bu sayede pek çok hayat kurtarıldı. Ancak uzmanlar aşı ile birlikte virüse karşı etkili bir ilacın bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

DÜNYANIN UMUTLA BEKLEDİĞİ HABER ABD'DEN GELDİ

Pek çok şirket ve bilim ekibi koronavirüse karşı ilaç geliştirmek için tabiri caizse zamana karşı yarış verirken dünyanın umutla beklediği haber ABD'den geldi.

Ağır koronavirüs hastalarını tedavi etmek için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan tek ilaç olan Remdesivir'i mercek altına ala bilim insanları araştırmanın sonuçlarını sonunda açıkladı.

RİSKİ YÜZDE 87 AZALTIYOR!

Kaliforniya, ABD merkezli Gilead Sciences Inc, antiviral ilaç Remdesivir'in erken verildiğinde yüksek riskli Kovid-19 hastalarında hastaneye yatış riskini yüzde 87 oranında azalttığını tespit etti.

Ekip, bulguların, Remdesivir'in ciddi şekilde hasta olan koronavirüs pozitif kişileri tedavi etmenin yanı sıra ciddi şekilde hastalanma riski yüksek olan ancak enfeksiyonun henüz erken safhalarında olanlar için de kullanılabileceğini gösterdiğinin altını çizdi.

EN YETKİLİ İSİM 'FAYDALI' DEMİŞTİ

ABD'de salgın konusunda en yetkili isim olarak adlandırılan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir'in Kovid-19 tedavisinde 'net bir etkisi' olduğunu söylemişti.

İlacın koronavirüsü engellediğini söyleyen Fauci, 'Veriler Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor' dedi ve bunun 'bir ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtladığını' söyledi.

Fauci'nin bu açıklamaları yaptığı dönemde elimizde bugün açıklanan veriler yoktu. Başka bir deyişle Fauci'nin 'net bir etkisi' olduğunu söylediği ilacın koronavirüs ile mücadelede sanılandan daha büyük rol oynayabileceği kanıtlandı.

FAUCI HAKLI ÇIKTI

Söz konusu araştırma ile Fauci'nin haklılığı aylar sonra kanıtlandı. Ancak hala aşı olmak koronavirüse karşı elimizdeki en etkili korunma yöntemi.

LİSTE DEĞİŞTİ: BU BELİRTİLERE DİKKAT

Öte yandan uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle...

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk

8- Boğaz ağrısı

9- Bilinçte bulanıklık

10- Deri döküntüsü

11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

13- Nefes darlığı

14- Göğüs ağrıları

15- kas ağrıları

16- Boğuk ses

17- İshal

18- İştahsızlık

19- Karın ağrısı

20- Burun akması

21- Hapşırma

Bu habere tepkiniz:



23/09/2021 08:30