Koronavirüse karşı koruyucu 'gen varyantı' keşfedildi

Science Alert'te yer alan habere göre, bilim insanları Kovid-19'u şiddetli geçiren insanları koruduğu düşünülen bir 'gen varyantı' keşfetti.

Uluslararası bir araştırma ekibince yapılan ve bulguları akademik dergi Nature Genetics'te yayımlanan çalışmada, Kovid-19'u şiddetli geçirenlere koruma sağlayabilecek bir gen varyantı keşfedildi.

2020 sonlarında elde edilen bulgulara dayanan çalışma, Kovid-19 vakalarıyla bağlantılı çok sayıda genetik mekanizmayı ortaya çıkarıyor.

Öncelikle Avrupalı ​​insanlardan elde edilen genetik verilerin analizle, OAS1/2/3 gen kümesindeki bir genetik varyant lokusunun çeşitli antiviral mekanizmalarla bağlantısı ortaya konuldu.

Bu varyantların, Kovid-19 vakalarında kritik hasta olma riskini yaklaşık yüzde 23 azalttığı görüldü.

Araştırmacılar, Afrika kökenli 130 bin 997 bireyin genetik verilerinin yanı sıra 2 bin 787 Kovid-19 vakasının analizinde, "rs10774671" geninde, daha önce Avrupalılarda görülenlere benzer biçimde Afrika kökenli bireylerde de şiddetli Kovid-19 vakalarına karşı koruma sağlayan eş gen tanımladı.

"Kovid-19'a karşı yeni ilaçlar geliştirmenin anahtarıdır"

Araştırmanın yazarlarından Jennifer Huffman, "Afrika kökenli bireylerin aynı korumaya sahip olması, DNA'daki Kovid-19 enfeksiyonuna karşı gerçekten koruyucu olan bu benzersiz varyantı tanımlamamıza izin verdi." dedi.

Söz konusu gen varyantının, insanlar tarafından çok uzun bir geçmişten bu zamana taşındığı ileri sürülürken, çalışmada farklı bireylerin veri setlerinin kullanılmasının başarılı sonucu getirdiği aktarıldı.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Hugo Zeberg, bu çalışmaya farklı atalara sahip bireyleri dahil etmenin önemli olduğuna değinerek, "Sadece bir grup üzerinde çalışmış olsaydık, bu durumda gen varyantını belirlemede başarılı olmazdık." ifadesini kullandı.

Keşfedilen gen varyantı hakkında henüz kat edilecek çok yol olduğu belirtilirken, Kanada'daki McGill Üniversitesinden kıdemli araştırmacı ve genetikçi Brent Richards, "Genetik risk faktörlerini ayrıntılı olarak anlamaya başlamamız, Kovid-19'a karşı yeni ilaçlar geliştirmenin anahtarıdır." dedi.

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17/01/2022 20:22