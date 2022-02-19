Koronavirüse karşı külotlu çorap: 7 kat daha fazla koruyor

Maske takmak virüsten korunmanın en etkili ve basit yollarından biri, tabii doğru takıldığı sürece… 2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeler ve koruyuculukları hakkında sayısız deney yapıldı. Bu konudaki son çalışma ise hayli ilginç… Araştırmacılar tarafından etkinliği denenen 7 farklı yöntemden en etkilisi maske üzerine külotlu çorap geçirmek oldu.

Maskeler yüze tam oturmadığı zaman ya da yanlarında boşluk kalırsa bu boşluklardan virüsün kaçması mümkün. Bu nedenle pandeminin başından beri internette maskelerin verimliliğini ve koruyuculuğunu artıran birçok yöntem paylaşılıyor. İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da internette dolanan bu popüler maske 'hack'lerini' tek tek inceleyip etkinliklerini ölçümledi. Sonuç gerçekten şaşırtıcı...

7 farklı yöntemin maskelerin koronavirüsün yayılmasına karşı koruyuculuğunu artırmaktaki etkisi test edildi. Test edilen yöntemler arasında, maskelerin yüze daha sıkı oturması için kulak iplerinin bağlanması, maskenin kenarlarının bantlanması, altta ve üstte oluşan boşlukların gazlı bezlerle doldurulması gibi taktikler vardı. Maskenin üstüne külotlu çorap geçirmek ise en etkili yöntem olarak öne çıktı...

Araştırma kapsamında KN95 ve cerrahi maskeler üzerinde yapılan denemelerde bantlama, kulak iplerini düğümleme, lastik bant kullanımı, maskenin kenarlarında oluşan boşlukların çeşitli malzemelerle kapatma ve kişinin külotlu çorap ile veya yüzünü sarmalayan bir bezle maskeyi kullanması gibi yöntemler incelendi. Bu yöntemler arasından en etkili olanı ise külotlu çorap oldu. Ardından bez bantlar, düğümlenen kulak ipleri ve gazlı bez ile boşlukların doldurulması geliyor.

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19/02/2022 09:29