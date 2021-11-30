Koronavirüse karşı sakız üretildi

Molecular Therapy dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre deneysel bir sakız, COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin yayılmasını azaltabilir.

Araştırma sonuçları, SARS-CoV-2 ile enfekte olan kişilerin tükürüklerinde yüksek düzeyde virüs olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle ABD'deki araştırmacılar, özel olarak tasarlanmış bir sakızın ağızdaki virüs miktarını azaltıp azaltamayacağını ve dolayısıyla yayılmasını potansiyel olarak azaltıp azaltamayacağını araştırmak istedi.

Ağız sağlığını geliştirmek için sakız çiğnemek yeni bir fikir değil.

Çalışmalar , kalsiyum ve bikarbonat gibi belirli maddeleri içeren sakızların ağız sağlığını iyileştirebileceğini, diş rahatsızlıklarının görülme sıklığını ve zararlı bakteri sayısını azaltabileceğini gösteriyor.

Ancak özellikle bir virüsü bu şekilde hedeflemek yeni bir yaklaşım.

ACE2 proteinleri içeren sakız işe yaradı

SARS-CoV-2, vücudumuzdaki belirli hücrelerin yüzeylerinde bulunan ACE2 proteinlerine tutunarak insan hücrelerine giriş yapıyor.

Araştırmacılar , sakızdaki ACE2 proteinlerinin ağızda virüs parçacıklarını "tutabileceği" ve hücrelerimizi enfekte etme ve yayılma olasılıklarını en aza indirebileceği fikriyle, bitkilerde üretilen yüksek düzeyde ACE2 proteinleri içeren bir sakız üretti.

Araştırmacılar, sakızın etkinliğini test etmek için COVID-19 hastalarından tükürük örnekleri aldı ve bu örnekleri sakızın toz formuyla karıştırdı. Tedavi edilen tükürüğün, bir plasebo ile tedavi edilenlere kıyasla önemli ölçüde daha az sayıda SARS-CoV-2 virüs partikülüne sahip olduğunu buldular.

Araştırmacılar ayrıca sakızın yalancı tipte bir virüsün (yüzeyinde SARS-CoV-2 spike proteini bulunan zararsız bir virüs) laboratuvardaki hücrelere bulaşmasını engellediğini de gösterdiler.

5 miligram sakız kadar küçük bir miktar, hücrelere viral girişi önemli ölçüde azaltırken, 50 miligram sakız virüs girişini yüzde 95 oranında azalttı.

Bu, ACE2 sakızının, SARS-CoV-2 başak proteininin hücreleri enfekte etme yeteneğini ciddi şekilde engellediğini gösteriyor.

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30/11/2021 09:02