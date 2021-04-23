Koronavirüse karşı tamamen aşılananlarda “çığır açan enfeksiyon” riski çok düşük

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, tamamen aşılanmış insanlar için, "çığır açan enfeksiyon" olarak tanımlanan yeniden Covid-19'a yakalanma riski son derece düşük.



New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, Rockefeller Üniversitesi'ndeki Pfizer/BioNTech veya Moderna aşıları ile tamamen aşılanmış 417 çalışanın daha sonra yalnızca ikisinin yeniden Covid-19 yakalandığı belirtildi.

BULGULAR 3. DOZ AŞIYI DESTEKLİYOR



Çalışmanın yazarları, “Yeniden görülen çığır açan enfeksiyonlar, federal ve eyalet düzeyinde ABD nüfusunu aşılamak için gösterilen acil çabaların önemini hiçbir şekilde zayıflatmıyor. Bulgularımız mutasyonlara karşı bir aşı güçlendirici veya bir pan-koronavirüs aşısını geliştirme çabalarına destek veriyor” ifadelerini kullandı.

ÇIĞIR AÇAN ENFEKSİYONLARIN NEDENİ MUTASYONLAR

Bununla birlikte, Rockefeller Üniversitesi'nden araştırmacılar, orijinal virüsten farklı mutasyonlara sahip olan loronavirüs varyantlarının çığır açan enfeksiyonlara neden olduğunu buldu.



Hastalardan birini enfekte eden bir varyant, ilk olarak Güney Afrika'da tanımlanan B.1.351 varyantında bulunan E484K mutasyonuna sahipti. E484K, koronavirüs aşıları tarafından üretilen bazı antikorlardan kaçabileceğini gösterdiği için "kaçış mutantı" olarak adlandırıldı.



Çığır açan enfeksiyonlardan biri, 19 Şubat'ta Moderna aşısının ikinci dozunu alan 51 yaşındaki sağlıklı bir kadında görüldü. Aşıdan 19 gün sonra semptomlar geliştirdi ve 10 Mart'ta Covid-19 testi pozitif çıktı.



Bir diğer çığır açan enfeksiyon ise, 9 Şubat'ta ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı alan 65 yaşındaki sağlıklı bir kadındı. Daha sonra aşı olmayan eşinin 3 Mart'ta Covid-19 testi pozitif çıktığını öğrendi. Sonraki günlerde kadın kendine ait semptomlar geliştirdi. 17 Mart'ta ise Covid-19 testi pozitif çıktı.

CDC: UYGUN OLAN HERKES AŞI OLMALI

Yeniden enfeksiyonlar veya varyantlarla ilgili benzer bulguların daha büyük bir katılımcı grubu arasında ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Uzmanlar, hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmadığı için, tamamen aşılanmış kişilerde bazı çığır açan Covid-19 vakalarının beklendiğini söyledi.



Geçen hafta, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) CNN'e, ajansın şu ana kadar ülke çapında tamamen aşılanmış 84 milyondan fazla insan arasında 6 binden daha az yeniden enfekte vaka meydana geldiğini bildirdi. CDC, çığır açan vakaların aşılanmış her yaştan insanda meydana geldiğini, ancak yüzde 40'tan biraz fazlasının 60 yaş ve üstü kişilerden oluştuğunu söyledi. Ayrıca, yeniden efeksiyonun kadınlarda daha yaygın olduğu ve yüzde 29’unun asemptomatik olduğu bildirildi.



Öte yandan CDC, eyalet sağlık departmanlarının yeniden enfeksiyon vakalarını rapor edebilmesi için ulusal bir veri tabanını geliştirdiğini belirterek, “Aşıda çığır açan enfeksiyonlar, tamamen aşılanan insanların küçük bir yüzdesini oluşturuyor. CDC, uygun olan tüm kişilerin aşı olmasını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

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23/04/2021 09:25