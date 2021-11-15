Koronavirüse yakalanan Hakan Ural günler sonra canlı yayında: Yaşadığıma inanamıyorum

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Koronavirüse yakalanan ve 16 gün süren tedavi döneminin ardından ekranlara geri dönen Ural, yaşadıklarını anlattı.

"STOKİN FIRTINASI YAŞADIM"

Delta varyantına yakalandığını açıklayan Hakan Ural, canlı yayında hastalık sürecini şöyle anlattı; "Bir anda gelişti. Sürecim tomografiyle başladı. Kanımda ayrıca yükek derecede enfeksiyon çıktı. Akabinde oksijen takviyesi yapıldı. Hastanede altı gün kaldım, bana iki gün gibi geldi."

"Hastanenin bahçesinde bol bol güneşlendim. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kortizon alıyorum. Stokin fırtınası denen koronavirüs hastalarının yedinci günde yaşadığı hastalığı geçirdim. Ya yoğun bakımlık olacaktım ya da iyileşecektim."

"DUYGUSAL ANLAMDA BESLENDİM"

Ural, "Bu süreç duygusal anlamda genişlememe, hayata daha anlamlı bakmama neden oldu. Çok kıymet verdiğim insanlar hiç yanımdan ayrılmadı. Onların değerini bu süreçda daha iyi anladım" dedi.

Sevdiklerine ve seyircilere bu süreçte yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Hakan Ural, eşinin de bu süreçte büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Hakan Ural'ın canlı yayındaki sözlerinden satırbaşları;

"Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum."

"Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin!"

"İYİ Kİ ÇİFT AŞILIYIM"

"Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş…"

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15/11/2021 10:48