Koronavirüse yakalanan Metin Şentürk: Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik

Şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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15/12/2020

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Koronavirüse yakalanan Metin Şentürk: Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik

Metin Şentürk koronavirüse yakalandığını ve tedavi sürecinin başladığını Twitter'dan açıkladı.

"Sevgili dostlar Kovid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şuan iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum" notuyla çektiği bir videoyu paylaşan Şentürk, kaydettiği görüntülerde 'Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik' ifadesini kullandı.

15/12/2020 09:39
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TAGS: koronavirüs, şentürk, kıbrıs, haberkıbrıs, , pcr test, pozıtıf
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