Koronavirüste can kaybı 2 milyonu aştı

Covid-19 salgınında dünya genelinde can kaybı 2 milyonun üzerine çıktı. ABD 400 bine yakın can kaybıyla en fazla ölümün görüldüğü ülke. Türkiye'de ise toplam can kaybı 23 binin üzerine çıktı.

Küresel salgında kritik bir eşik daha aşıldı. Dünya genelinde toplam ölü sayısı 2 milyonu geride bıraktı.



Coronavirüsle ilgili verilerin derlendiği "Worldometer" adlı internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 2 milyonu geçti.

Son 24 saatte dünya genelinde 15 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Covid-19 son bir haftada ortalama günde 13 binden fazla can kaybına neden oldu. 13 Ocak 2021'de ise 16 bin 415 ölümle günlük can kaybı rekoru kırılmıştı.

Takvimler 25 Eylül 2020'yi gösterirken can kaybı 1 milyonu geçmişti. Covid-19'da 1 milyon can kaybı eşiği 9 aydan uzun bir sürede aşılmıştı.

Can kaybı sayısının 2 milyona ulaşması ise dört aydan daha kısa sürdü.

EN FAZLA ÖLÜM ABD'DE

Dünya genelinde 390 binden fazla ölümle Amerika Birleşik Devletleri en fazla can kaybının görüldüğü ülke.

ABD'yi 207 bin ölümle Brezilya, 151 bin ölümle Hindistan takip ediyor. Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da ölü sayısı 137 bin, İngiltere ve İtalya'da ise bu sayı 80 bin civarında.

Türkiye'de ilk can kaybının yaşandığı 15 Mart tarihinden bu yana 23 bin 495 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

15/01/2021 09:09