Koronavirüsten ölenlerin sayısı 564'e yükseldi

Çin’de, koronavirüsten son 24 saatte yaşanan can kaybı 73, tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 694 olarak açıklandı.

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi.

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı. Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 21’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10’a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153 oldu.

Bir günde 73 can kaybı

Ülkedeki salgından dolayı son 24 saatte 73 can kaybı yaşanırken, bu ölümlerin 70’i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diğer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde gerçekleşti. Ayrıca son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakası da 3 bin 694 oldu. Ülkedeki toplam can kayıplarının 549’u Hubey eyaletinde gerçekleştirken, diğer eyaletlerden Hınan’da 2, Sıçuan’da 1, Heylongciang’da 3, Hıbey’de 1, Haynan’da 1, Guicou’da 1 kişi yaşamını yitirdi. Merkeze doğrudan bağlı kentlerde ise Pekin’de 1, Şanghay’da 1, Tiencin’de 1, Çongçing’de 2 kişi yaşamını yitirirken, Hong Kong’da can kaybı 1 oldu.

Yeni tip koronavirüs

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

06/02/2020 11:58