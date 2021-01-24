Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor!

Dr. Yaşar Bildirici, koronavirüs hastalığını atlatmış kişilerin 2 yıl boyunca izleneceğini ifade ederek, "Genelde çok yaygın olan gezici eklem ağrıları, genel bir halsizlik ve yorgunluk semptomunu hastalarımızın çok önemli bir kısmı tarif ediyor" dedi.



Koronavirüsü yenmiş kişilerde halen solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlık şikayetlerinin devam ettiği belirlendi.

Dr. Yaşar Bildirici, şu anda Türkiye'de Sağlık Bakanlığı’nın standardize ettiği formları kullanan iki Kovid-19 İzleme Merkezi’nden birinin Eskişehir Hastanesi olduğunu söyledi. Bugüne kadar koronavirüs hastalığını yenmiş yaklaşık 850 hastaya telefonla ulaşarak merkeze davet ettiklerini ifade eden Dr. Bildirici, "Davet ettiğimiz bu 850 hastanın 100 kadarına da ileriye dönük randevu verdik. Bir ay içerisinde yaklaşık 500 civarında hastayı bu merkezde takip ettik. Gelen hastalarımızın bilgilerini standardize ederek formlara işledik, ileriye dönük ne yapabileceğimize dair bir plan yapma şansımız oldu. Bu Kovid izleme merkezinde hastalar yaklaşık 2 yıl izlenecekler. Bu ki yıllık süre içerisinde belirli periyotlarla takip edilecekler. Kovid izlem merkezine gelen hastaların yüzde 10’u yoğun bakımda yatmış ve oradan taburcu olarak evlerine gitmiş hastalar. Biz bu hasta grubunu önemsiyoruz çünkü yoğun bakımda uzun süre yatan hastaların takip ve izlemlerinde birçok organları ile ilgili sorunlarla karşılaşabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

'EN YAYGIN ŞİKAYET EKLEM AĞRISI VE HALSİZLİK'

Merkezde yapılan incelemelerde koronavirüsü yenmiş kişilerde halen eklem ağrısı ve halsizlik gibi şikayetin devam ettiğini anlatan Dr. Bildirici, "Genelde çok yaygın olan gezici eklem ağrıları, genel bir halsizlik ve yorgunluk semptomunu hastalarımızın çok önemli bir kısmı tarif ediyor.

Diğer taraftan, yoğun bakıma girmeyip serviste yatan hastalarımızın da yüzde 20’sinde, yoğun bakımda yatan hastalarımızın da yüzde 10’unda bir solunum güçlüğü şikayetine rastlıyoruz. İlginç bir şey daha var, özellikle ileri yaş grubunda her 4- 5 hastada bir genelde uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik semptomlara da denk gelebiliyoruz. Biz gelen bu 500 hastayla, merkezle ilgili düşünceleri ve merkezden memnunlar mı diye bir anket çalışması yaptık. Yaklaşık yüzde 90’nun üzerinde bir memnuniyet gördük. Hastanemizde daha çok randevu sistemi ile çalışıyoruz. Çünkü bu hastalara ciddi vakitler ayrılıyor. Bir hastaya minimum 40 dakika vakit ayrılıyor. Bu sebeple randevu ile hasta kabulünü tercih ediyoruz ancak diğer hastalarımız da çekinmeden başvurabilirler" şeklinde konuştu.

'KALP ÇARPINTISI, UYKUSUZLUK, BEL AĞRILARI'

Kovid-19 İzleme Merkezi’nde kontrolden geçen pilot Dilek Gündar, 2 ay önce koronavirüse yakalandığını ve atlattığını söyledi. Ancak bazı şikayetlerinin devam etmesi üzerine merkeze başvurarak kontrolden geçtiğini anlatan Gündar, "İki ay önce koronavirüse yakalandım. Burada olmamın sebebi, Kovid-19’a yakalanmış olmam ve ondan sonra ortaya çıkan şikayetlerimin dinmemesi.

İnternette bu şikayetlerimi nerede giderebilirim diye bir araştırma yaptım. Araştırmamın sonucunda Eskişehir'de kovid izleme merkezinin olduğunu gördüm. Ardından buraya telefon açtım, telefonda çok güzel ilgilendiler. Öyle olması sebebi ile ben de Ankara'dan kalkıp Eskişehir'e geldim. Burada tedavi olmak istiyorum çünkü şikayetlerim oldukça fazla. Kovid sonrası kalp çarpıntısı, uykusuzluk, ağrılarımın dinmemesi özellikle bel ağrılarım oldu. Aynı zamanda konsantre olmakta zorluklar çekiyorum. Bir takım şeyleri daha fazla unutur oldum. Kulaklarımda ve gözlerimde bir hassasiyet hissediyorum ki bu benim mesleğimde oldukça önemli. Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyorum" dedi.

ŞİKAYETLER BELİRLENDİ, KOVİD İZLEM MERKEZİ KURULDU

Eskişehir Şehir Hastanesi Kovid Sonrası İzlem Merkezi’nde koronavirüsü atlatmış kişilerde görülen kardiyoloji ve göğüs hastalıkları şikayetleri üzerine hastaların egzersiz yapabileceği ‘Kardiyopulmoner Rehabilitasyon’ merkezi kuruldu. Merkezde kontrolden geçen kişilerin efor kapasitelerini, yürüyüş kapasitelerini ve mesafelerini artırmak, halsizlik ve yorgunluk düzeylerini azaltmak amacıyla rehabilitasyon uygulanmaya başladı.

Merkezin sorumlusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fulya Bakılan, ünite içerisinde çeşitli cihazlardan faydalandıklarını belirterek, "Bu cihazlara almadan önce hastalarımızı çeşitli değerlendirmelere tabi tutuyoruz.

Uygun olan hastalarımıza bisiklet ergometri, koşu bandı, kol ergometri gibi çeşitli cihazlar yardımıyla rehabilitasyon uyguluyoruz. Bu rehabilitasyon sırasında da hastalarımızı EKG eşliğinde monitörize ediyoruz.

Öncesinde ve sonrasında kan basıncı, nabız ve oksijen saturasyonu gibi değerlerinin kontrolünü yapıyoruz. Fizyoterapist arkadaşlarımız hastalarımıza evde yapacakları solunum egzersizlerini ve aerobik egzersizlerini birebir gösteriyorlar. Egzersizin yanı sıra diyet de hastalarımız için çok önemlidir. Hastalarımıza diyet uygulamaları da veriyoruz. Akapunktur ve ozon terapi gibi yöntemleri de uygulayarak çok olumlu geri bildirimler alıyoruz" şeklinde konuştu.



Merkeze orta ve ağır şiddette Kovid-19 tanısı almış, servis veya yoğun bakımlarda takip edilip, taburcu edilmiş kişilerin başvurabileceği belirtildi.

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24/01/2021 10:02