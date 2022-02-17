Koronavirüsü atlatanların madde bağımlılığı riski daha fazla

ABD’de yapılan bir araştırmada, yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileşenlerin depresyon, anksiyete, uyku sorunları ve madde bağımlılığı riskinin arttığı görüldü.

Saint Louis Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2020 sonu ve 2021 başlarında Koronavirüse yakalanan 60’lı yaşlarındaki 150 bin gazinin verilerini inceledi.

Bu veriler, virüse yakalanmamış 5,6 milyon gaziden oluşan bir diğer grupla karşılaştırıldı. Katılımcılar bir yıl boyunca takip edildi.

Araştırmacılar, Koronavirüsten kurtulanların sonraki bir yıl içinde depresyona girme veya uyumakta zorluk çekme olasılığının yüzde 40, alkol ve madde bağımlılığı olasılığının ise yüzde 20 daha fazla olduğunu gördü.

İntihar düşünceleri de, Koronavirüse yakalanmayanlara kıyasla yüzde 46 daha yaygındı.

Sonuçları BMJ tıp dergisinden yayımlanan çalışmaya göre, söz konusu kişilerin semptomları ne kadar şiddetliyse, bir akıl sağlığı sorununu bildirme olasılıkları da o kadar yüksekti.

Araştırmacılar, çalışmanın gözleme dayalı olduğunun altını çizerek, bu ruhsal sorunlarda virüsün bağlantısına dair bir bilimsel açıklamaya ulaşamadıklarını ifade etti.

Koronavirüsün beyindekiler de dahil olmak üzere kan damarlarına zarar verdiğine dair kanıtlar artıyor ve bu da devam eden semptomları açıklayabilir.

Diğer çalışmalar ise, Koronavirüsün hastaların psikolojik ve zihinsel sağlığı üzerindeki etkisine işaret ediyor.

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17/02/2022 19:47