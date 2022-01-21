Koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları Kovid-19'u bir PCR testinden çok daha hızlı bir şekilde, sadece birkaç dakika içinde teşhis edebilen yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs 'eski normal'lerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Dünya genelinde milyonlarca cana mal olan virüs hayatımıza pek çok yeni şeyin girmesini de sağladı.

Virüs ile adeta hayatın bir parçası haline gelen PCR testi için ise yolun sonu göründü. En azından İngiliz bilim insanlarının iddiası o yönde.

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21/01/2022 18:51