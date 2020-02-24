Koronavirüsün çözümü Türkiye'den çıkabilir

İran'da ölü sayısının 8'e çıkmasının ardından birçok ülke sınır kapılarını kapattı. Türkiye, İran'a karşı alınan önlemleri açıkladı. Avrupa'nın göbeğinde vaka sayısında korkunç artış! Güney Kore'de alarm seviyesi en üst seviyeye çıkartıldı. Dünyayı heyecanlandıran haber Kıbrıs Türkü Prof. Dr. İbrahim Benter geldi: "Koronavirüse karşı çözümün Türkiye'den çıkması mümkün." Çin Devlet Başkanı Şi'den korkutan açıklama: Hala acımasız ve karmaşık

Vuhan'da ortaya çıkan Kovid-19'da vaka ve ölü sayısı giderek artıyor...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 467 kişi yaşamını yitirdi.

Salgında Çin ana karasında 2 bin 346, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 79 bini geçti. Virüste taburcu olanların sayısı ise 23 bin 386'ya yükseldi

Çin ana karasında 76 bin 936, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 8, Japonya'da 3, Güney Kore'de 6, İtalya'da 2, Tayvan, Filipinler ve Fransa birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

24/02/2020 09:46