Koronavirüsün ilacı bulundu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüs için müjdeli haber geldi. Koronavirüsün aşısının bulunduğu açıklandı. İşte koronavirüs için gelen en son bilgiler.

Koronavirüs ile ilgili dünyanın beklediği güzel haber geldi. Ölümcül salgının şimdiye kadar bir tedavisi ve aşısı bulunamamıştı. Bu yüzden çok sayıda insan öldü. Çin'den yapılan son açıklamayla koronavirüsün aşısının bulunduğu müjdelendi. İşte en son gelişmeler...

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

24/02/2020 20:14