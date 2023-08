Koronavirüsün kalp fonksiyonlarına etkisi

Avrupa Kalp Dergisi: Kardiyovasküler Görüntüleme (European Heart Journal-Cardiovascular Imaging) tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, koronavirüsün Beta ve Delta varyantları ile enfekte olan ve tedavi için hastaneye kaldırılanların uzun vadede kalp fonksiyonlarında sorun yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Omikron varyantını atlatanların ise herhangi bir mikrovasküler sorun yaşama olasılığının daha düşük olduğunu kaydetti.

Houston Methodist DeBakey Kalp ve Vasküler Merkezi'nde kardiyovasküler pozitron emisyon tomografisi (PET) direktörü ve çalışmanın yazarlarından olan Dr. Mouaz Al-Mallah konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Bu yeni veriler, genel olarak ve özellikle Kovid-19 enfeksiyonu vakalarında önemli bir tıbbi öngörü belirteci olarak kalp kası durumuna yönelik anlayışımızı genişletiyor. Bu, Omikron varyantına yakalanıp iyileşenlere ve uzun vadeli semptomlardan endişe duyanlara güven verebilir.”

Dr. Mallah, ciddi bir Kovid-19 enfeksiyonu geçirdikten sonra göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi uzun süreli semptomlardan mustarip olan kişilere, mikrovasküler bozukluğu kontrol etmek üzere kalp ve kan damarlarının pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması ve kan akışının değerlendirilmesini önerdi.

Aynı zamanda Amerikan Nükleer Kardiyoloji Derneği’nin başkanı olan Mallah’a göre çalışmada ayrıca, mikrovasküler zayıflığın, enfeksiyondan dokuz ay ila bir yıl sonra daha az sıklıkla görülmeye başladığı da tespit edildi. Bu da bu tür bir anormalliğin tedavi edilebileceğini gösteriyordu. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre bugün, Amerikan Nükleer Kardiyoloji Derneği’nin PET görüntüleme kılavuzları, kan değerlendirmesinin rutine dahil edilmesini öneriliyor.

Dr. Mallah ve ekibi geçen yıl Journal of the American College of Cardiology’de 393 hastanın kardiyovasküler görüntüleme, koroner mikrovasküler sağlık kontrolleri konusunda bir ön çalışma yayınladı. Hastalar arasında, kalıcı semptomları olan daha önce Kovid-19’a yakalanmış 101 kişi de bulunuyordu. Bu çalışmada, kalpteki azalan kan akışı ile Kovid-19 virüsü enfeksiyonu arasında bağlantı kuran ilk yayınlanmış çalışmaydı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen mayıs ayında küresel sağlık acil durumunun sona erdiğini duyursa da Kovid-19 pandemisi geride 600 milyondan fazla doğrulanmış enfeksiyon ve yaklaşık yedi milyon ölüm bıraktı. Büyük bir gizem olmaya devam ediyor. Dr. Mallah, hastalarda mikrovasküler sağlık değerlendirmesini genişletmenin ve Kovid-19’dan iyileşenler ile bu bulguların uzun vadede hasta bakımını nasıl etkileyebileceğini belirlemek için daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyor.

Çalışma, kısmen Ulusal Sağlık Enstitülerinden alınan hibelerle desteklendi. Ahmed İbrahim Ahmed, Mahmoud Al Rifai, Fares Alahdab, Jean Michel Saad, Yushui Han, Moath Said Alfawara, Malek Nayfeh, Maan Malahfji, Faisal Nabi, John J. Mahmarian, John P. Cooke ve William A. Zoghbi de çalışmaya katıldı.

16/08/2023 19:54