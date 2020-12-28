Koronaya inat futbola devam

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcuların gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarına da devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçlarda gençler spor yapma imkanı bulurken, seyirciler futbol özlemini giderdi.

Yonpaş Dumlupınar, Esentepe’yi farklı yendi

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe ikinci hazırlık maçlarında karşılaştılar. Canbulat Stadı’nda oynanan maç baştan sona Yonpaş Dumlupınar üstünlüğünde geçti. Eray ile öne geçen Yonpaş Dumlupınar, Mehmet Altın 2, İsmail ve Mert Yücetürk’ün golleriyle Esentepe’yi 5-0 mağlup ederken Yenicami maçında olduğu gibi bu maçı da 5 golle tamamladı.

Hamitköy ile Yenicami’de gençler denendi

Hazırlık maçında Hamitköy, konuk ettiği Yenicami'yi 3-2 mağlup etti. Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı Hamitköy, Taner Ateş'in kafa golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devreye Yenicami baskılı başladı. Mehmet Çavuş'un golü ile skoru eşitleyen siyah beyazlılar, daha sonra Hasan Evren'in golü ile 2-1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde her iki takımın hocası da genç oyunculara şans verdi. Hamitköy, 85.dakikada Altan Çocuk ile skoru dengeledi, 90.dakikada ise Hasan Akkuyu ile 3-2 öne geçti ve maç bu sonuçla sona erdi.

Gönyeli Göçmenköy maçına seyirciler ilgi gösterdi

Göçmenköy ile Gönyeli U20 takımları hazırlık maçında mücadeleyi Gönyeli 3-0 kazandı. Gönyeli’nin gollerini penaltıdan Dennis Korgan, penaltıdan Buray Sevil ve Kaan Oytun attı. Mücadeleyi hatırı sayılı futbol sever de izledi.

Fotoğraf: Necmi Usal

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28/12/2020 09:28