Koronayı yenen Şener Şen’den hastalık sonrası yeni imaj
İki ay önce koronavirüsünü yenen usta oyuncu Şener Şen'’in, hastalığı atlattıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
02/01/2021
Şener Şen, iki ay önce koronavirüsüne yakalanmış, Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Virüsü yenen Şen’in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Evine geçtiğinden beri sakallarını kestirmeyen 79 yaşınki usta sanatçının yeni imajı sevenlerini şaşırttı.
İŞTE ŞENER ŞEN’İN SON HALİ: