Koronayı yenen Şener Şen’den hastalık sonrası yeni imaj

İki ay önce koronavirüsünü yenen usta oyuncu Şener Şen'’in, hastalığı atlattıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

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02/01/2021

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Koronayı yenen Şener Şen’den hastalık sonrası yeni imaj

Şener Şen, iki ay önce koronavirüsüne yakalanmış, Nişantaşı’ndaki  özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Virüsü yenen Şen’in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Evine geçtiğinden beri sakallarını kestirmeyen 79 yaşınki usta sanatçının yeni imajı sevenlerini şaşırttı.

İŞTE ŞENER ŞEN’İN SON HALİ:

02/01/2021 13:40
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TAGS: nişantaşı, oyuncu, Şener Şen, koronavirüs
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