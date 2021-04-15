Korsika’da arkeologlar binlerce yıl öncesine ait mezarlık buldu
15/04/2021
Fransız arkeologlar, Korsika bölgesinde milattan sonra 300-600 yılları arasında olduğu düşünülen 40 tabutun bulunduğu Antik döneme ait mezarlık keşfetti.
Fransa Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne bağlı arkeologlar, Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Korsika bölgesinde keşifte bulundu. Bölgede binlerce yıl öncesine ait 40 tabut bulundu.
Arkeologlar mezarlıkta bulunan tabuttaki cesetlerin 3 ve 6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.
Mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında Antik dönemde de insanların yaşadığı biliniyordu.
Bulunan mezarlıkla birlikte kasabanın 18’inci yüzyıl öncesine ait geçmişinin de çözebileceğine inanılıyor.