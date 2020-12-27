Kortizon İçeren İlaçlar Koronavirüsü Ağırlaştırabilir

"Astım hastaları tarafından kullanılan kortizon içeren ilaçların özellikle koronavirüsün ilk dönemlerinde kullanılmaması gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, astım hastalarına karşı uyarılarda bulundu."

Kortizon içeren ilaçlar, koronavirüs enfeksiyonunun ağırlaşmasına, hastalık sürecinin uzamasına sebep olabilir. Dolayısıyla ilk günlerde steroid, kortizon içeren ilaçları kullanmamakta fayda var.

Koronavirüs gibi viral enfeksiyonların, zatürelerin ilk dönemlerinde steroid içeren ilaçları bırakmak gerekiyor. Özellikle astım hastaları tarafından bu ilaçlar kullanılır. Bu tür hastalar doktorlarıyla tekrar görüşerek ilaçlarını gözden geçirmelerinde fayda var.



"HEKİM GEREKMEDİKÇE BU İLAÇLARI KULLANMAZ"

Kortizon içeren ilaçların koronavirüs enfeksiyonunun ağırlaşmasına, hastalık sürecinin uzamasına sebep olabilir. En yoğun şekilde kronik akciğer hastaları içerisinde astım hastaları, ardından ise KOAH hastaları bu tür ilaçları kullanır. Dolayısıyla ilk günlerde steroid, kortizon içeren ilaçları kullanmamakta fayda var. İlk başlarda kortizon içermeyen ilaçlar önerilir. Hekim gerekmedikçe kortizon içeren bu ilacı kullanmak istemez.

"SOĞUK HAVA ASTIM VE KOAH HASTALIĞINI ALEVLENDİREBİLİR"

KOAH hastalarında alevlenmeler gelişebiliyor. Tedavinin ikinci bir süreci de atak ve alevlenmelerin tedavisi oluyor. Bazen de koronavirüs enfeksiyonunun üzerine bakteriyel zatüreler yaşanabiliyor. Hem hekim hem hasta açısından zorlu bir süreç yaşanıyor. Soğuk hava astım ve KOAH hastalarının hastalıklarını alevlendirebilir. O nedenle bu günlerde soğuk havada yürüyüşü çok da tavsiye etmiyoruz.

"MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ÖKSÜRÜĞE DİKKAT"

İnfluenza, koronavirüs gibi viral enfeksiyonlarda risk gruplarına mutlaka aşı yapılması gerekir. Bu tür hastaların belli bir program dahilinde aşılanmalarını öneriyoruz. Viral hastalıklar astımın atak geliştirmesine, KOAH'ın alevlenmesine sebep olabilir. Koronavirüs sonrası bu alevlenme ve atakların tedaviyle de ilgilenmemiz gerekebiliyor. Mevsim geçişlerinde öksürük, geniz akıntısı, akrabalarda astım, KOAH gibi hastaların bulunması, sigara kullanılıyor olması astımın ön belirtileri.

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27/12/2020 14:52