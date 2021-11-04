Kortlarda Heyecan Artıyor
04/11/2021
KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında oynanan çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak devam ediyor. Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
DENİZ ABDULLAHOĞLU – VERA GAZİ 1/4 0/4
ENRA ÇAKARTAŞ – ZARİF DAYI 0/4 4/2 3/10
NEHİR GÜRSES – MEYRA ESER 5/4 4/1
DANİELA AGAFONOVA – BEREN BAŞARAN W.O.
10 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
CAFER TOSUNOĞLU – DENİZ VAROĞLU 4/2 4/0
BARAN BAŞARAN – DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 5-4 3-5 11-9
14 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
EKİN KARASU – SEVİNÇ OĞAN 6/0 6/0
SAHİL ECE YEREBAKAN – SİMRE KELEŞ W.O.
14 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
RÜZGAR VURAL – TOPRAK ALTUNTAŞ 4/6 0/6
ARAS ÇELİK – DORUK TAŞELİ 6-1 6-1
ENVER ADA GENCEL – BORA ERİN 5-7 6-3 6-3
KONSTANTİN KAN – İBRAHİM CAN ARABACI 5-7 4-6
13+ BÜYÜK KADINLAR – ÇEYREK FİNAL
ŞENGÜL TİLKİ – KAYRA YÜCEER 6/1 6/1
ECEM AÇIKEL – ELÇİN ÖZBİLEN 6-3 6-4
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER – YARI FİNAL
RAUF KÜRŞAD – MERT İNAL 6-4 6-2