Koruçam ihtiyar heyeti seçimleri Dışişleri Bakanlığı gözetiminde yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Koruçam ihtiyar heyeti seçimlerinin Dışişleri Bakanlığı gözetiminde yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Koruçam ve Karpaşa köyünde yaşayan Maronitler 2005 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirilen seçimler çerçevesinde kendi muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini seçebilmektedirler.

Ülkemizde 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin Noel bayramına denk gelmesinden ötürü, erkene alınan Koruçam köyü ihtiyar heyeti seçimleri 23 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Koruçam köyünde kayıtlı 141 seçmenin 85’inin oy kullandığı bahsekonu seçime katılım oranı %60 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Şeffaf ve demokratik bir ortam içerisinde gerçekleştirilen ihtiyar heyeti seçimlerinde Charpel Michel 31, Ioannis Pahitas 63, Michalakis Pyle 33 ve Sarbel Tsangara 48 oy alarak ihtiyar heyeti üyeliğin7e seçilmiştir.

Koruçam muhtarı Antonis Sarrou, Karpaşa muhtarı Yanulla Andoniou Orfanu ile ihtiyar heyeti üyeleri Yannakis Orfanou ve Vrahimis Kafecis ile dün gerçekleştirilen seçim sonucunda Koruçam ihtiyar heyeti üyeliğine seçilen kişilere mazbataları önümüzdeki günlerde Bakanlığımız tarafından takdim edilecektir"

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24/12/2022 18:58