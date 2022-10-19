Koruçam’da çıkan yangından etkilenenlere 20 bin Euro mali yardım
Koruçam’da Mayıs 2022’de çıkan yangından etkilenen Maronit çiftçilere mali yardım planını onayladı.
19/10/2022
Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, Koruçam’da Mayıs 2022’de çıkan yangından etkilenen Maronit çiftçilere mali yardım planını onayladı.
Alithia’nın haberine göre Bakanlar Kurulu’nun dün onayladığı plan, yangından etkilenmiş tahıl, hayvan yemi ve narenciye bahçesi sahibi Koruçam sakinlerine azami 20 bin Euro mali yardım verilmesini öngörüyor.