Koruçam’da çıkan yangından etkilenenlere 20 bin Euro mali yardım

Koruçam’da Mayıs 2022’de çıkan yangından etkilenen Maronit çiftçilere mali yardım planını onayladı.

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19/10/2022

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Koruçam’da çıkan yangından etkilenenlere 20 bin Euro mali yardım

Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, Koruçam’da Mayıs 2022’de çıkan yangından etkilenen Maronit çiftçilere mali yardım planını onayladı.

Alithia’nın haberine göre Bakanlar Kurulu’nun dün onayladığı plan, yangından etkilenmiş tahıl, hayvan yemi ve narenciye bahçesi sahibi Koruçam sakinlerine azami 20 bin Euro mali yardım verilmesini öngörüyor.

19/10/2022 10:14
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TAGS: koruçam, yangın, rum, maronit, mali yardım,
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