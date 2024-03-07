Koruçam'da sel felaketinden etkilenenlere yardım

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07/03/2024

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Koruçam'da sel felaketinden etkilenenlere yardım

Güneyde Bakanlar Kurulu'nun, kısa bir süre önce Koruçam’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören kişilere maddi yardımda bulunma kararı aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu yaptığı açıklamada, "selden etkilenen özel mülk sahiplerinin, kontrol altındaki bölgelerde olmaması nedeniyle sigorta kapsamında bulunmadığına" dikkati çekti.

Yoannu, Koruçam’daki konutlar için 87 bin 86 euro, alt yapı çalışmaları için ise 48 bin euro verilmesine karar verildiğini ifade etti.

Yoannu, 70 konut ve iki iş yeri için zarar kaydının bulunduğunu da söyledi.

07/03/2024 12:23
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TAGS: Koruçam’da sel felaketinden etkilenenlere yardım
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