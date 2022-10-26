Koruçam’da yaşayan Maronitlerin durumu Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındı

Dokuz binden fazla yabancı şirketin, Ocak-Eylül 2022 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a taşınmak, burada iş yapmak ve kalmak için Nüfus ve Göçmenlik Dairesi'ne başvuruda bulunduğu haber verildi.

İşletmelerin cezbedilmesiyle ilgili yeni stratejinin ortaya konduğu Ocak 2022’den bu yana, ilgili dairenin yabancı şirketlerden 9 bin 090 başvuru aldığını yazan Alithia gazetesi, başvuruların yüzde 97’sinin incelendiğini, bununla birlikte “dijital göçebelerle” (digital nomad) ilgili oturma izinlerine ilginin arttığını ve bunların da 100’den 500’e çıktığını ekledi.

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26/10/2022 12:50