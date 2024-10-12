Koruma altındaki pulya kuşu avlayan 2 kişi yakalandı

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12/10/2024

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Koruma altındaki pulya kuşu avlayan 2 kişi yakalandı

 Kuruova-Avtepe arasında elisi mevkiinde, iki kişi, koruma altındaki pulya kuşlarını avlarken suçüstü yakalandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün 04.00 sıralarında M.D.(E-69) ve A.K.D.(E-31), avlanmada yasak yöntem olan file ağ ve ses cihazı kullanarak, koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladıkları sırada Polis tarafından suçüstü tespit edildi.  Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

12/10/2024 12:04
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