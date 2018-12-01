Koruyucu Aileden Oğlunu Almak İsteyen Kadın Olay Çıkardı

Gönyeli’de koruyucu ailenin yanında olan 15 aylık oğlunu almak için, koruyucu ailenin evine zorla girip, N.D’yi darp ederek, yasal hakkı olmadan çocuğu kaçıran Tuğba Tiken, tutuklandı ve hücreye yerleştirilirken, bir kadın polise kafa atıp, burnunu kırdı. “Mülke tecavüz”, “Darp”, “Yasal varisi olmadan çocuk kaçırmak” ve “Vahim zarar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Tuğba Tiken, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan polis memuru Ayşe Berksan olayla ilgili bulguları aktardı. Berksan, 30 Kasım tarihinde saat 12.30 sıralarında zanlı Tuğba Tiken’in 14 Kasım’da 15 aylık çocuğunu ebeveyin haklarını Sosyal Hizmetler Dairesi’ne devretmesine rağmen yasal hakkı olmaksızın koruyucu aile olan N.D.’nin evine çocuğu almak için izinsiz girip, mülküne tecavüz ettiğini söyledi. Berksan, zanlının ikametgahtaki çocuğu izinsiz aldığı sırada kendisini uyaran N.D.’nin sağ koluna tırnaklarını batırmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Ayşe Berksan, zanlı Tuğba Tiken’in çocuğu alıp olay yerinden ayrıldığını ve ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını, 15 aylık çocuğun ise Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildiğini söyledi. Berksan, ayni gün saat 19.00’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Merkez Karakolu Hücre kayıt odası içerisinde tutuklu bulunan zanlı Tuğba Tiken’in hücreye girmemek için saldırgan bir şekilde direndiği sırada kafası ile hücre görevlisi olan kadın polis memurunun burnuna bir kez kafa atıp, burnunu kırarak, vahim zarara uğrattığını kaydetti.

Mesele ile ilgili olarak zanlının konu eve gidip çocuğu kaçırdığı esnada görgü tanıklardan ifade temin edileceğini ve bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini belirten Berksan, zanlının serbest kalması durumunda alınacak ifadelere etki edebileceğini, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edilen çocuğunu tekrardan kaçırabileceği ve koruyucu aileye tekrar saldırma girişiminde bulunacağının ihtimali olduğuna vurgu yaptı. Berksan, ayrıca zanlının serbest kalmasının çocuğun güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Tuğba Tiken, polise vurduğunu kabul ettiğini söyleyerek, “Rapor sunsunlar. Yavaş vurdum. Beş kişi beni darp etti. Ben yurtta büyüdüm, çocuğum da yurtta büyüsün istemiyorum. Çocuğun vekaletini aldılar. Kağıdı okumadan imzaladım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.