Köse, UBP Gazimağusa Gençlik Kolları başkanlığına adaylığını koydu

Ulusal Birlik Partisi içerisinde çeşitli görevlerde yer alan Ömer Köse, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Gençlik Kolları başkanlığına adaylığını koyduğunu açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Köse, adaylığını parti büyüklerinin onay vermesi sonucu aldığını ekledi. Ömer Köse’nin açıklaması şöyle: Değerli büyüklerim ve kardeşlerim, aldığım öneriler doğrultusunda yaptığım çalışma sonucu büyüklerimin uygunluk vermesi ile partimiz Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa gençlik kolları başkanlığına aday olduğumu tüm kamuoyuyla paylaşır, saygı ve sevgilerimi iletirim.

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14/06/2021 17:39