Köse, UBP Gazimağusa Gençlik Kolları başkanlığına resmen aday…
21/09/2021
Ulusal Birlik Partisi içerisinde çeşitli görevlerde yer alan Ömer Köse, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Gençlik Kolları başkanlığına resmen aday oldu.
UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran’a resmi başvurusunu bugün yapan Köse “Başlangıçta babamın duasını alarak çıktığım bu yolda resmi başvurumu ilçe başkanımıza yaptım” ifadelerini kullandı.
Ömer Köse UBP Gazimağusa Gençlik Kolları başkanlığına aday olacağını Haziran ayında yaptığı açıklama ile duyurmuştu.