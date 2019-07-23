Köseoğlu eleştirilere protokol kitapçıkları ile cevap verdi

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu eleştirilere; uzun yıllardır TC/ KKTC arasında imzalanan protokol kitapçıkları ile cevap verdi, herkesin siyasi ikbalini değil, ülkeyi düşünmesini istedi.

Köseoğlu, “Hepsi birbirine benzeyen ve her hükümet döneminde” imzalanan ya da kabul edilen protkolleri yan yana koyarak resim paylaşırken, yanına da şu notu düştü:

Önce Memleket.Hepimizin amacı ülkeyi daha mamur hale getirmek,halka daha iyi hizmet verebilmek.Bunun içinde plan program yapmak ,kaynak yaratmak ve bunları aksatmadan doğru uygulamak,doğru kullanmak gerekir.

Eleştiri veya destek muhalefet,taraf olduğumuz için yapılmamalıdır.Bazen ülke çıkarları bireysel çıkarlarla çatışabilir.Ama inanınki uzun vadede bireysel olarakta kazanan hepimiz olacaktır.