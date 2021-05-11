Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni Kabul Etti

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti

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11/05/2021

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Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni Kabul Etti

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olması dolayısıyla gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Bolat, Müsteşar Köseoğlu’na, Başbakan Saner’e iletilmek üzere plaket takdiminde bulundu. Bolat, ziyarette, hemşire ve ebelerin sorunları ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştı, taleplerini  iletti.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu da, kabulde heyete hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerin yaptığı görevler meşakkatli ve kutsal görevlerdir. İnsanların en zayıf ve en muhtaç oldukları dönemde yanlarında bulunuyorsunuz” dedi ve tüm hemşireler ile ebeleri kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

11/05/2021 16:50
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TAGS: Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Ali Bolat
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