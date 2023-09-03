Köseoğlu, Öğretmenler Sınav Tüzüğü hakkında görüş ve eleştirilerini dile getirdi

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu 2023-2024 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarını 26 - 27 Ağustos ve 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, sınavların ardından izlenecek süreç ve deneyimleri hakkında bilgi verdi.

Sınav sonrası açıklanan sonuçların geçici olduğunu hatırlatan Köseoğlu, sonuçlara itirazı olan adayların 3 iş günü itiraz süresi içerisinde itiraz edebileceklerini aktardı. İtirazlar sonrası kesinleşecek olan Kesin liste sonuçlarına göre 600 puan ve üzeri alan adaylar başarı listesine girmiş olacaklar ve sınav tüzüğü çerçevesinde bekleme listesi göz önüne alınarak münhal sayısı kadar aday mülakata çağrılacaktır diye sözlerini sürdüren Köseoğlu, mülakat sonrasında adayların atamalarının yine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacağını bildirdi.

Köseoğlu, mevcut Öğretmenler Sınav Tüzüğü uyarınca Öğretmenlik sınavlarının iki oturumdan oluştuğunu, I.Oturumun mevzuat ile Eğitim Bilimleri konularından oluşup 400 puan üzerinden yapıldığını, II.Oturumun ise branş bilgisini içerip 600 puan olduğunu belirtti. Bu nedenle Öğretmenler Sınav Tüzüğünün doğru aday seçimine maalesef hizmet etmediğini, tüzüğe göre branşında çok daha başarılı olan adaylar öğretmenlik mülakatına çağrılma hakkı kazanmaz iken daha başarısız adayların öğretmenlik mülakatına çağrılma hakkı elde etmekte olduğunu söyledi. Örneğin Matematik Öğretmenliği branşında 60 sorunun 29’unu doğru yapan aday Matematik Öğretmenliği mülakatına çağrılma hakkı kazanırken 31 soruya doğru cevap veren aday mülakata çağrılma hakkı elde edememiştir. Aynı şekilde Almanca Öğretmenliğinde 30 doğru soru yapan hak kazandı, 32 doğru yapan hak kazanamadı, Fizik Öğretmenliğinde 27 doğru hak kazandı, 31 doğru hak kazanamadı. İngilizce öğretmenliğinde 40 doğru hak kazanmazken 28 soruyu doğru yapan hak kazandığını aktaran Köseoğlu, tüzüğün ivedilikle değişmesi gerektiğinin önemle altını çizdi.

Köseoğlu, Öğretmen atamalarını daha hızlı yapabilmek, okullar açılmadan önce atamaların yapılabilmesine olanak sağlayabilmek için Milli Eğitim Bakanlığının mesuliyet alarak hükümetin Öğretmenler Sınav Tüzüğünde değişiklik yapması gerektiğini, öğretmenlerin sadece branşlardaki başarıya göre sıralanmaları, mülakata çağrılmaları ve atamalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Diğer yandan itiraz ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle gereksiz itirazların yapıldığını ve bunun da süreci uzatması nedeniyle öğretmen atamalarının gecikmesine sebep olduğunu belirten Köseoğlu, itiraz ücretinin artırılması gerektiğini, gerçekten haklı olduğunu düşünen adayların itiraz etmesinin teşvik edilmesi gerektiğini, zaten itirazında haklı olan adaya itiraz ücretinin iade edildiğini ve böylece herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını belirtti.

Adayların, basınımızın ve tüm ilgililerin yazılı sınav sonuçları, mülakat çağrı ve mülakat sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasından ulaşabileceğini dile getiren Köseoğlu, özellikle adayların süreç hakkında doğru bilgiyi alabilmeleri için web sayfasını takip etmeleri gerektiğinin önemini vurguladı.