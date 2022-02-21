Kösezade Ltd minikler U 10 futbol turnuvası düzenlendi
21/02/2022
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Dikmen gelişim akademisi, Alayköy Gençlik ve spor kulübü, Cihangir gençlik spor kulübü futbol akademi takımlarımın katıldığı Kösezade Ltd minikler U 10 futbol turnuvası Metehan tesislerinde düzenlendi.
Turnuva sonunda. tüm akademilere ödülleri takdim edildi
Oynan maçların sonuçları şöyle:
1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi
2. Cihangir gençlik spor kulübü
3. Alayköy gençlik ve spor kulübü
4. Dikmen gelişim akademisi