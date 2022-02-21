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Kösezade Ltd minikler U 10 futbol turnuvası düzenlendi

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21/02/2022

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Kösezade Ltd minikler U 10 futbol turnuvası düzenlendi

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Dikmen gelişim akademisi, Alayköy Gençlik ve spor kulübü, Cihangir gençlik spor kulübü futbol akademi takımlarımın katıldığı Kösezade Ltd minikler U 10 futbol turnuvası Metehan tesislerinde düzenlendi. 

Turnuva sonunda. tüm akademilere ödülleri takdim edildi

Oynan maçların sonuçları şöyle:
1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi 
2. Cihangir gençlik spor kulübü 
3. Alayköy gençlik ve spor kulübü 
4. Dikmen gelişim akademisi 


 

21/02/2022 09:24
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