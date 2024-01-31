Kosova Sırp dinarını yasaklıyor

Kosovalı liderler, 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek ve ülkede nakit işlemlerde Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak yönetmeliğin uygulanacağını açıkladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, başkent Priştine'de katıldığı bir anma etkinliğinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak kararın tam olarak uygulamaya geçmesinin 1-2 ay sürebileceğini ancak sadece kağıt üzerinde kalmayacağını söyledi. Kararın tam olarak uygulanmasında müttefik ülkelerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Osmani, "Bu ilkelerin pratikte uygulanmasına gelince, bir taraftan Anayasa'nın 11. maddesine saygı gösterecek, diğer taraftan yönetmeliğin sorunsuz ve müttefik ülkelerin tam desteğiyle uygulanabilmesi için vatandaşların bilgilendirilmesi ve yeni (banka) hesaplarına aktarılması için bir süre tanınacak bir dizi seçenek tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Kosova Merkez Bankasının (BQK) kararlarının bağımsız olduğunu ve kurumun sadece işini yaptığını vurguladı.

BQK'nin yönetmeliğinin Anayasa ve kanunlara uygun olduğunu belirten Kurti, "Avro, bize Avrupa Birliği'nden gelen para birimidir. Arnavutluk'un lek para birimi ya da Kosova'nın yeni dardan para birimi alınsın demiyoruz, avro alınsın diyoruz. Avro, Kosova Cumhuriyeti'nde açıkça tanımlanan tek ödeme ve satın alma para birimi olarak tartışılacak bir konu değildir.” diye konuştu.

Kurti, 1 Şubat'tan itibaren Kosova'da tüm ödemelerin avro ile yapılması gerektiğini ve bu konunun müzakere edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

1 ŞUBAT'TA TEDAVÜLDEN KALKIYOR

BQK, Kosova'da nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliği onaylamıştı.

Yönetmeliğin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.​​​​​​​

Avro, Kosova'da 2002'den beri tek resmi para birimi olarak kullanılsa da ülkede Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor. Ayrıca söz konusu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.

Batılı ülkeler (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere), BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulunmuştu.