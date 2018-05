Kosova’da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıktı

Kosova'da 1998 yılında başlayan savaş ve onun beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle Kosovalılar çareyi Avrupa devletlerine göç ederek arıyor.

Avrupa’nın değişik ülkelerine sığınan resmi rakamlara göre 40 binin üzerinde Kosovalı, belediyelere başvurarak vatandaşlıktan çıkmak istediklerini bildirdi. Ekonomik istikrarsızlığın beraberinde getirdiği işsizlik nedeniyle Avrupa’nın değişik ülkelerine sığınan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için yaşadıkları belediyelere başvuruda bulunuyorlar.

Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Sekreteri Ertan Simitçi, Kosova’da siyasi belirsizlik ve bununla birlikte ekonomik sıkıntısının yoğun olduğu ve Kosovalı Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Prizren’de, Avrupa’da yaşayan 500'ün üzerinde vatandaşın vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

RESMİ RAKAMLAR 42 BİN KİŞİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKTI

Kosova İçişleri Bakanı Yardımcısı İzmi Zeka da, yaptığı yazılı açıklamada bu yılın ilk dört ayında vatandaşlıktan çıkanların sayısının bir önceki yıla oranla daha da arttığını vurguladı. Vatandaşlıktan çıkan sayının geçen yıla oranla yüzde 20 artarak 42 bin ile rekor kırıldı diyen Zeka, “Böylece vatandaşlıktan çıkanların sayısının 2013 yılından bu yana 18 kattan fazla artmış oldu” dedi. Zeka, bu yılın ilk dört ayında 1,500 civarında vatandaş Kosova vatandaşlığından çıktığını söyledi.

ESNAF SIKINTILI

Uzun yıllar esnaflık yapan Yonuz Rada’da kendisi işlettiği çeyiz dükkânında yaptığı açıklamada, Kosova’da her geçen gün satışların düştüğünü söyledi. Fabrikaların kapanmasıyla işsizliğin her geçen gün arttığını söyleyen Rada, Kosova’ya yatırım yapılmadığı takdirde işsizliğin her geçen gün daha da kötüye gideceğinin altını çizdi. Çin mallarının piyasaya girmesiyle birlikte küçük esnafın büyük sıkıntıda olduğunu belirten Rada, iş bulamayan gençlerin çözümü Avrupa ülkelerine kaçmakta bulduğunu söyledi.

BALON SATARAK HAYATINI İDAME ETTİRİYOR

Prizren’in Şadırvan Meydanı’nda balon satarak hayatını idame ettirdiğini söyleyen Hilmi Kitmir, birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu ancak işe alınmadığını söyledi. Sabah erken saatlerde Şadırvan Meydanı’na çıkıp balon sattığını söyleyen Kitmir, gelecekten umutlu olduğunu söyledi.