Kosova'da siren sesleri duyuldu

Ülke basınındaki haberlerde, Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Kosova Başbakanı Kurti, Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

NATO'nun Kosova Gücü, Kosova'da istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu açıkladı.

Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

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01/08/2022 09:13