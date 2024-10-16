Kosova'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, milli maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alındı. Beşiktaş oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlık süreci ilerleyen günlerde belli olacak.

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16/10/2024

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Kosova'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, milli maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alındı. Beşiktaş oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlık süreci ilerleyen günlerde belli olacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova'da oynayan Beşiktaş oyuncusu Milot Rashica, Güney Kıbrıs karşısında sahaya çıktı. 

Milot Rashica maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. 

Karşılaşmaya devam edemeyen Rashica yerini Muslija'ya bıraktı. 

Rashica'nın durumu ilerleyen günlerde netleşecek.  

16/10/2024 10:19
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TAGS: kosova, beşiktaş
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