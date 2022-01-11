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Kossi Göçmen oluyor

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11/01/2022

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Kossi Göçmen oluyor

Mağusa Türk Gücü ile yollarını ayıran Kossi Adetu'nun yeni adresi Göçmenköy oluyor.

Hassan Lukman'ın ilk yarıdaki performansından memnun olmayan Göçmenköy, yabancı golcü arayışlarında sona geldi.

Bir ay önce ülkemize getirilen Ganalı Ernest Barfo'yu denemeye alan kırmızı lacivertliler MTG'den  ayrılacak olan Kossi Adetu ile de görüşüyordu.

Baf Ülkü Yurdu'nda geçtiğimiz sezon 26 gole, ligin ilk yarısında da MTG'de 12 gole imza atan Ganalı golcünün transferde ağır bastığı öğrenildi.

Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş önceki gün görüştüğü MTG Başkanı Koral Bozkurt ile yarın tekrar biraraya gelerek Kossi transferini sonuçlandırmayı planlıyor.

 

11/01/2022 17:36
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TAGS: Kossi Göçmen oluyor
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