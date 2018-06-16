Koşu ve Yürüyüş Ayakkabılarında Profesyonelliğin Adı: Asics

Japonya'nın dünya spor endüstrisine armağan ettiği güçlü markalardan biri olan Asics; spor ayakkabı başta olmak üzere, tekstil ve spor aksesuarları alanındaki ürünleriyle dikkat çekiyor. Asics spor ayakkabı modellerinde kullanılan gel teknolojisi, markayı benzerlerinden farklı kılarken, markanın özellikle koşu ayakkabılarındaki uzmanlığı, global pazardaki tüketici tercihleri göz önüne alındığında tescillenmiş görünüyor. Asics koşu ayakkabısı modelleri, içerdiği gel teknolojisi ve ayak konforunu maksimum düzeye çıkaran tabanlık donanımı sayesinde bugün spor profesyonelleri ile günlük hayatından sporu, özellikle koşuyu ve yürüyüşü eksik etmeyen tüketicilerin bir numaralı tercihi olarak ön plana çıkıyor.

Japon Ustalığından Japon Teknolojisine

Markalaşma yolculuğuna 1949 yılında Japonya'dan çıkan ve Japon ustalığı ile değerlerini ilk ürünlerine yansıtarak fark yaratan Asics, varlığına 1977 yılına kadar Onitsuka Tiger olarak devam etti. Kurulduğu yıldan sadece bir yıl sonra olimpiyat sahalarına inen Asics, hemen ardından global spor endüstrisine yönelik yatırımlarına hız verdi. 1977 yılında Asics adıyla yoluna devam eden marka, bugün ayakkabıdan tekstile, aksesuardan spor ekipmanlarına kadar geniş bir ürün segmentine sahip bulunuyor.

Kuruluşu, ikinci dünya savaşının hemen ertesine denk gelen Asics, savaş yorgunu ülkenin gençliğini ayağa kaldırmak ve savaşla tükenen enerjilerini geri getirmek üzerine bir felsefeye sahip bulunuyor. "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur" özdeyişine benzer bir söylem olan Latince'deki; "Anima sana in corpore sano" cümlesinin baş harflerini kendi markası olarak benimseyen Asics, ilk spor ayakkabılarını basketbol sporuna yönelik olarak üretti. Zaman içerisinde; futbol, koşu, uzak doğu sporları, voleybol, atletizm, güreş, golf, kriket ve tenis alanında ayakkabılar da üretmeye başlayan marka, son yıllardaki uzmanlığını koşu ve yürüyüş ayakkabısı üzerine yoğunlaştırdı.

Benzersiz Gel Teknolojisi ile Sağlıklı Spor

Asics spor ayakkabı modellerinin içerdiği gel teknolojisi, 1986 yılından itibaren çoğu modelde kullanılmaya başlandı. İlk olarak, darbeleri emici bir tampon bölge oluşturması amaçlanan gel kullanımı, yıllar içinde gelişerek ayak duruşuna ve konforuna, esnek kas hareketlerine ve dış yüzeyden yansıyan basıncı absorbe etme işlemine odaklanarak üst düzey bir verimlilik gösterdi. Günümüzde bilinçli tüketicilerin ve spor profesyonellerinin ihtiyaçları için en iyi taban teknolojisini sunan Asics, bu alanlardaki fonksiyonelliği ve dayanıklılığı ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Asics spor ayakkabı modellerinin; zaman gözetmeyen ve her devre uygun ikonik stilleri, enerjik ve sağlam tasarımları ile konforlu ve ultra özgür bir hareket alanına sahip olabilirsiniz. Uzun mesafe koşularda, şehir yürüyüşlerinde, outdoor ativitelerinde ve kapalı spor salonu egzersizlerinde, üst düzey performans garantisi sunan Asics, size gün boyu sürecek bir rahatlık vadediyor. Ürünlerin gel minderli taban dokusu, ayaklardaki tüm basınç noktalarına farklı şekillerde temas ederek, özellikle spor esnasında yorgunluk, zorlanma hissi ile spor sonrası olası ağrı semptomlarını ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda, tüm spor ayakkabı modellerinde kullanılan yastıklı dil teknolojisi ile yaka dizaynı, ayakların üst kısmındaki basıncı da yok ederek ayaklara ve ayak bileklerine maksimum fayda sağlıyor.

Yansıtıcı Renklerle Gece Güvenliği

Asics spor ayakkabı modellerinin çoğunda dış yüzey olarak tercih edilen sentetik süet, ayakkabının tüm hava koşullarında dayanıklılığına vurgu yapıyor. Kauçuk dış taban ise, açık ya da kapalı ortamlardaki her türlü zeminde, ayakkabı tabanının kavrama gücünü artırıyor. Özellikle Asics adıyla büyümeye başladıktan sonra, ayakkabının dış yüzeyini kaplayan, estetik ve tasarım açısından ürünü zengin gösteren karakterize Asics çizgileri, yansıtıcı renk fonksiyonelliği sayesinde, gece yapacağınız yürüyüş ve koşularda size gece güvenliği sağlıyor. Çünkü uzun yıllar içerisinde bir marka geleneği haline gelen bu yansıtıcı renk uygulaması, eski Japon koşucuların, koşularını gece yapmayı tercih etmesi nedeniyle ortaya çıkmış bulunuyor.

Tekstil ve aksesuarda zengin çeşitlilik

Kendi sektöründe dünya liderliğine oynayan Asics, koşu, antrenman, güreş, voleybol, tenis, arazi koşusu, yürüyüş ve baseball gibi spor dallarında uzmanlaşmış bulunuyor. Spor tekstili, aksesuar ve spor ekipmanları alanında da zengin bir çeşitliliğe sahip olan marka; terletmeyen nano teknolojik kumaşlarla üretilen; eşofman, şort, t-shirt ve montları ile de fark yaratıyor. Aksesuar ve spor ekipmanları ailesinde ise; bere, çanta, atkı, çorap, şapka, matara gibi spor ekipmanları yer alıyor. Siz de, özellikle gel teknolojisine sahip spor ayakkabı modelleri ve spor kıyafetleri arasından ihtiyacınıza uygun Asics ürününe, barcin.com'un online reyonundan ya da Barçın mağazalarından uygun fiyat ve kampanya avantajları ile kolayca sahip olabilirsiniz.