Koşudan Daha Fazla Yağ Yakan 5 Egzersiz!

"Kilo vermeyi planlayanlar için koşmak akla gelen ilk antrenmanlar arasındadır. Koşmak kesinlikle kilo vermeye yardımcı olan en etkili egzersizlerden biridir. Koşmayı sevmeyenler için ise harika önerilerimiz var. Üstelik bu egzersizler koşmaktan daha fazla kalori yakıyor!"

İp atlamak

İp atlamak çok basit bir egzersiz gibi görünse de koordinasyonu inanılmaz geliştiren bir antremandır. Aynı zamanda harika bir kardiyo egzersizidir. 45 dakikalık bir ip atlama seansında yaklaşık 372 kalori yakabilirsiniz!

Yüzmek

Yüzme, kalori yakmanın yanı sıra diyabet, felç, kalp yetmezliği gibi hastalıkları büyük ölçüde önlemenin harika bir yoludur. Yüzmek, kasları güçlendirmeye yardımcı olur, koordinasyonu geliştirir. Bir antreman saati boyunca yüzerseniz yaklaşık 409 kaloriye veda edersiniz!

Step aerobik - 372 kalori



Aerobik, spor salonlarındaki en ilgi çekici aktivitelerden biridir ve genellikle ruh halini düzelten orta tempolu müzik eşliğinde yapılır. Bu egzersiz sadece yağ yakmada değil, aynı zamanda kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmede de yardımcıdır. Bir seansta yaklaşık 372 kalori yaktıran step aerobik, eklemleri zorlamadığından osteopeni veya osteoporozu olan kişiler tarafından rahatlıkla yapılabilir.

Bisiklet

Bisiklete binerek elde edilen kalori kaybı, antrenmanın yoğunluğuyla yakından ilgilidir. Sürüş sırasında bazı aralıklı sprintler eklemek de etkili olabilir. Bisiklet, kaslarınız ve kalbiniz için faydaları olan iyi bir egzersiz olmanın yanı sıra çevre dostu bir ulaşım yoludur. Üstelik size 45 dakika-1 saat aralığında bir sürüşte ortalama 614 kalori yaktırır!

Burpee

Burpee, kendi vücudunuzu kullanarak hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz bir egzersiz türüdür. Tüm vücutta kas tepkisi yaratarak yoğunluğa bağlı olarak dakikada 10 kalori kaybetmenize izin verir. Bütün bir antreman boyunca ise ortalama 316 kalori kaybedersiniz.

Bonus: Çocuklarla oynamak - 372 kalori (1 saat)

Eğer çocuğunuz varsa ve spor yapmaya vakit bulamıyorsanız çocuk bakımı ile sporu birleştirin! Nasıl mı? Uzmanlar, çocuklarla hareketli şekilde bir saat boyunca oyun oynamanın yaklaşık 372 kalori yaktırdığını söylüyor.

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01/01/2021 13:14