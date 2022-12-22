Kötü giden ilişkilerin 5 sebebi

Aile terapistlerine göre; çocukluk dönemi boyunca büyüdüğünüz yol, ilişkilerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bağlarınızın neden başarısız olduğunu merak ediyorsanız uzmanların açıkladığı bu etkenlere göz atmakta fayda var…

Ebeveynleriniz ile kurduğunuz ilişkiler; partnerinizden ne beklediğiniz, sevgiyi nasıl alıp ifade ettiğiniz ve stresli etkileşimlerde başkalarına nasıl tepki verdiğiniz konusunda büyük bir role sahiptir. Nasıl bir ailede yetiştiyseniz ve size nasıl davranıldıysa ilerideki ilişkilerinizde bunun yansımasını görüyorsunuz. Bazı terapistler, ilişkilerde nasıl sevdiğinizi ve nasıl sevilmek istediğinizi şöyle açıklıyor:

MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMAK

Zevk verenler genellikle huysuz, kontrolcü ve yargılayıcı ebeveynlerle büyüyenlerdir. Anne baban yaptığın bir şeyde her zaman kusur buluyorsa ya da sana sevgilerini sadece okulda iyi bir not aldığında gösterdiklerini düşünüyorsan, bugün sadece mutlu olabilirsin.

Memnun ediciler; kabul ve onay ararlar. Her zaman başkalarının mutluluğunu kendilerinden daha çok önemserler. Memnunsanız, inisiyatiften yoksun ve çok kararsız olabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerinizde genellikle pasif kalabilirsiniz.

KENDİNİ YETERSİZ HİSSETMEK

Küçüklüğünde sözlü şiddet içinde ve agresif bir ailede büyüyen kişiler, ilişkilerinde fark edilmekten ya da kendisi hakkında konuşmaktan hoşlanmıyor, gizem dolu oluyor. Yetişkin olarak değerlerini, bulmakta zorlanabilir. Genellikle bu kişiler kendilerini huzursuz, ilgisiz ve kayıtsız hisseder. Hatta kendilerini kontrol eden bir partnerle ilişki içinde bulabilir ve ebeveynleriyle olduğu gibi partnerlerinin ihtiyaçlarına göre hareket eder.

KONTROLCÜ OLMAK

Hayatın belirli alanlarında kontrolcü olmak, çocukken yaşadığınız hassas duyguları atmanıza izin verir. Bu kontrol etme isteği aslında kişinin korku, mahcubiyet ve güçsüzlük gibi olumsuz duygulardan korunmasıdır. Büyüdükçe ve bir ilişki içinde olduğunda buldukça cesur, iradeli ve baskın hale gelirler. Partnerleri yerine çoğunlukla kendilerine güvenmeye meyillidirler ve yardım isteme olasılıkları daha düşüktür.

SÜREKLİ KAÇMAK

Sürekli ilişkilerde kaçan taraftır. Bu kişilerin kendilerine güvenleri tamdır ve bağımsız olmayı çok severler. Bunun nedeni, çocukken ebeveynlerinin onlara fazla sevgi göstermemesine alışmalarıdır. Ebeveynleri onlara duygusal olmanın zayıf olmakla aynı şey olduğunu ve kendilerine güvenmenin en iyisi olduğunu öğrettiği için, duygularını saklarlar ve nadiren yardım isterler. Aynı zamanda ilişkilerde, partnerlerine yakınlık göstermekten korkarlar.

KENDİNİ SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE İFADE EDER

Bu kişiler, duygularını partnerine iletmekte zorlanmaz. Bunun nedeni, çocuklukları boyunca anlaşmazlıkları çözmeleri ve hatalı olduklarında kabul etmeleri öğretilmiş olmasıdır. Aynı zamanda fikir ayrılığına düşmek veya sınırlar oluşturmak gibi bir sorunu da yoktur.

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22/12/2022 21:21