Kötü hava koşulları Güneyde etkili oldu

Kıbrıs geneline hakim olan kötü hava şartları Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Limasol bölgesinde etkili oldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, dün ada genelinde etkili olan kötü hava koşullarının Limasol’da su basmalarına ve elektriklerin kesilmesine sebep olduğunu yazdılar.

Gazete, Trodos’a da yoğun kar yağışının gerçekleştiğini, bazı yolların kapandığını belirtirken, Trodos’a gitmek için SMS göndererek izin alan kişi sayısının ise sadece 150’de kaldığını aktardı.

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18/01/2021 12:20