Kötü hava şartları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

Cumartesi akşamı etkili olan kötü hava şartlarının Rum kesiminde birçok bölgede büyük yıkımlar yaşanmasına neden olduğunu yazan Rum haber kaynakları, şiddetli rüzgar yüzünden ağaçların kökünden söküldüğünü, Limasol bölgesinde bir evin ahşap çatısının uçtuğunu, aynı zamanda Larnaka bölgesinde bir otelde ve bazı evlerde geniş çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti.

Rüzgarın şiddetinin sekiz bofora kadar ulaştığını yazan Rum haber kaynakları, kötü hava şartları yüzünden Baf ilçesinde bulunan iki hayvan çiftliğinin de büyük zarar gördüğünü belirtti.

Hava şartları yüzünden Lefkoşa Rum kesimi, Limasol ve Larnaka’daki birçok bölgenin elektriksiz kaldığını da duyuran Rum haber kaynakları, Rum İtfaiye Biriminin de birçok yardım çağrısına karşılık verdiğini belirtti. Haberde, Rum İçişleri Bakanlığının bugün meydana gelen zararları kayda geçirmeye başlayacağı da ifade edildi.





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01/02/2021 14:36