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Kötü havanın Kıbrıs’ı yarından itibaren etkisi altına alması bekleniyor

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11/01/2022

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Kötü havanın Kıbrıs’ı yarından itibaren etkisi altına alması bekleniyor

Kıbrıs’ın, pazar akşamından bu yana elverişsiz havanın etkisi altında olduğu ve hava şartlarının Güney Kıbrıs’ın bazı bölgelerinde daha yoğun hissedildiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rum Meteoroloji Dairesi çalışanlarından Filippos Timvios, Kıbrıs’ı etkisi atına alan kötü havanın Yunanistan tarafından “Diomidis” olarak adlandırılan kötü hava olmadığını, çünkü bunun hala daha Yunanistan’da bulunduğunu dile getirdi.

Gazete, “Diomidis” olarak adlandırılan kötü havanın Kıbrıs’ı yarından itibaren etkisi altına almasının beklendiğini ekledi.
 

11/01/2022 15:33
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TAGS: hava durumu
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