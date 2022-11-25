Kötü rekora bir maç kaldı

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında İsviçre, Kamerun'u Embolo'nun 48. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Murat Yakın'ın öğrencileri, Dünya Kupası'na üç puanla başlarken; son 6 Dünya Kupası açılış maçında da yenilmedi. İsviçre bu süreçte üç galibiyet aldı, üç de sahadan beraberlikle ayrıldı. İsviçre en son 1966 Dünya Kupası açılış maçında Almanya'ya 5-0 mağlup oldu.

KÖTÜ REKORA AZ KALDI

Kamerun ise kötü gidişe dur diyemedi. Yılmaz Aslanlar lakaplı Kamerun, Dünya Kupası finallerinde üst üste sekizinci maçını da kaybetti. Kamerun, bir maç daha kaybederse tüm zamanların üst üste yenilgi rekoruna ortak olacak. Meksika, 1930-58 döneminde oynadığı 9 maçı da kaybetmişti.

KAMERUN'UN SON 8 MAÇI



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25/11/2022 08:44