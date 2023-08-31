Kovan kasaları kamyondan düştü, 5 milyon arı kaçtı

Halton bölge polisi, Çarşamba günü sabah saat 6.15 sularında, arı kasalarının bir kamyondan düşerek Burlington, Ontario'da bir yola döküldüğünü bildiren bir telefon aldıklarını söyledi.

Polis Memuru Ryan Anderson, CBC News'e "Tam olarak nasıl veya ne olduğundan emin değiliz ama bir noktada arıların veya arı kovanlarının bulunduğu kutular karavandan kayarak yolun her yerine döküldü. Sandıklar kelimenin tam anlamıyla yoldaydı ve arı sürüleri etrafta uçuşuyordu. Olay yerine gelen ilk arıcı görünüşe göre birkaç kez sokulmuştu." dedi.

Olay yerine gelen polis, sürücüleri geçerken camlarını kapatmaları ve yayaların bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Polisin sosyal medyada bir duyuru yayınlamasından yaklaşık bir saat sonra, birkaç arıcı iletişime geçerek yardım teklifinde bulundu. Anderson, en sonunda altı veya yedi arıcının olay yerine geldiğini söyledi.

Sabah 9.15 civarında polis, beş milyon arının çoğunun güvenli bir şekilde toplandığını ve kasaların taşındığını söyledi. Toplanmayan arıların kendi başlarına dönmeleri için bazı sandıklar geride bırakılmıştı.